Каршеринговые хакеры: с какой целью используются поддельные аккаунты

В Петербурге впервые задержали торговца поддельными аккаунтами для каршеринга. Молодой человек, по мнению оперативников, купил базу данных некой кредитной организации, ее клиентов зарегистрировал как арендаторов машин.

Алексею Казакову показали фото разбитого автомобиля и сообщили — вы брали машину в аренду и сбежали с места дтп, фирма готовится отсудить два с половиной миллиона за уничтоженное авто. Вот только Алексей был за тысячу километров от места аварии. А под его именем катался неизвестный.

Может вот этот молодой человек. Автомобиль с рекламой фирмы на борту пытается скрыться от полиции. Но врезается в дерево. Внутри напуганная девушка, которая просто поймала попутку и стала участницей погони.

Продавцы аккаунтов — лишь верхушка айсберга. Проблема лежит глубже, говорят оперативники. Спрос на «левые» аккаунты сейчас очень высокий, ими пользуются те, кто слишком юн для управления автомобилем, те, кто лишен прав, а также, как узнал Артур Ломидзе, криминальные структуры, например, для перевозки наркотиков.