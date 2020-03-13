Фото: иномарку разметало от сильного удара о рекламный щит в Кузбассе
В результате страшного ДТП погибли три человека.
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Фото, видео: ВКонтакте @prokopievsk
Легковой автомобиль врезался в рекламный щит в Прокопьевске. Фотографии с места страшного ДТП появились в сети.
Авария произошла в ночь на 13 марта. На снимках видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Иномарка получила сильные повреждения — разные части автомобиля лежат на дороге. На кадрах с места ДТП у машины нет крыши и дверей. Вероятно, их срезали, чтобы достать тела.
В ГИБДД сообщили ТАСС, что авария произошла примерно в 03:30 (23:30 по московскому времени) в районе дома № 51 по проспекту Шахтеров. Причиной трагедии стал гололед. Водитель не учел погодных условий и на высокой скорости сначала наехал на снежный вал, а затем — на стойку рекламного щита.
В результате ДТП водитель и двое его пассажиров погибли на месте. Их личности сейчас устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии с грузовиком и микроавтобусом в Ростовской области, в результате которой погибли четыре человека. На страшных кадрах с места ДТП видно, насколько серьезные повреждения получили автомобили.
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