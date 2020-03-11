Страшные кадры с места ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ростовской области. Еще пятеро получили травмы, они госпитализированы в местное медучреждение. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

Авария с грузовиком Scania и микроавтобусом Opel Vivaro произошла на 869 километре федеральной трассы М-4 в Миллеровском районе под Ростовом.

«По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигающейся грузовой машиной», — сообщают в ГУ МВД России по региону.

Известно, что все погибшие в результате трагедии находились в микроавтобусе. Они скончались до приезда бригады скорой помощи.

Жертвами аварии стали: 32-летняя, 42-летняя, 61-летняя женщины и 44-летний мужчина.

Обстоятельства уточняются. Последствия ДТП ликвидировали 20 человек и семь единиц спецтехники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе «Дон».