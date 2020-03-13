«Вся согнувшаяся в образе „бабы Яги“»: Перминовой удалили грыжу и диастаз
По словам звезды, операция благотворно повлияла на ее тело. Знаменитость смогла избавиться от лишних сантиметров в талии.
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Фото, видео: Instagram @lenaperminova
Российская фотомодель Елена Перминова перенесла операцию по удалению грыжи и диастаза. Проблемы со здоровьем у светской львицы возникли еще после первых родов в 2009 году, однако она старалась отложить сроки хирургического вмешательства. В конце концов, знаменитость осознала, что нежелание следовать указаниям врачей может быть опасно.
«Диастаз — это разрыв белой линии живота. Он опасен тем, что в любой момент может произойти защемление кишечника и потом только полостная операция от пупка до носа. <…> Меня зашили, наложили гиалуроновую сетку, убрали грыжу и сделали пластику пупка. Теперь я дома, лежу в бандаже», - цитирует Перминову издание Grazia.
Сейчас модель восстанавливается после операции в домашних условиях. Она тщательно следит за своим питанием и избегает физических нагрузок. Впрочем, по словам звезды, все это положительно скажется на здоровье ее организма и красоте тела. В частности, операция поспособствовала похудению Перминовой в талии.
«Видели бы мы меня сейчас, сидящей дома, бледную, в бандаже, редко прогуливающаяся между комнатами вся согнувшаяся в образе «бабы Яги». Но ничего, осталось чуть-чуть потерпеть, и я буду в строю! С ровным животиком и талией на пять сантиметров меньше, чем прежде!» - поделилась Перминова.
Подписчики пожелали ей скорее пройти курс восстановления и вернуться к активной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Перминова с сестрой в сексуальных нарядах взбудоражили юзеров.
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