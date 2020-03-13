Виктория Боня отправилась на лодке к шаманам за целебным растением

Известная российская телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram о своем экзотическом путешествии в Перу. На своей странице в социальной сети она разместила видео, на котором вместе с компанией плывет по реке. Звезда кричит и кривляется перед камерой, всячески выражая свой восторг от невероятных приключений.

Ранее знаменитость уже пояснила, что отправилась в Южную Америку к шаманам за растением Аяваско, которое используется «для исцеления души и тела». По словам теледивы, оно восстанавливает нервные клетки и благотворно влияет на здоровье организма.

Хотя с данным утверждением о целебных свойствах Аяваско согласны далеко не все, пользователи однозначно признали, что на получившихся кадрах Боня выглядит бодрой и отдохнувшей — а значит, поездка удалась.

«Как же я понимаю эту радость! Виктория чудесная!»

«Как здорово, что вы набрались положительных эмоций!»

«Какая позитивная и лучезарная!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу. Накануне звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в джунгли.