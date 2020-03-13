Пятеро полицейских лишатся должностей после фотосессии в морге
Из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, двое уже потеряли работу, еще трое ожидают своей участи.
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Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников, МВД РФ
Пятеро московских полицейских лишатся занимаемых должностей после скандальной фотосессии в морге. Об этом сообщается на сайте главка МВД РФ по столице.
Фотосессию на фоне тел умерших людей устроили начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченный этого же отдела — Татьяна Пурышева. Их уже уволили с формулировкой о совершении проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Также увольнения ожидают двое их руководителей. Речь идет о замначальника УВД по Северо-Западному административному округу столичного МВД Алексее Кориненко и начальнике отдела МВД по району Щукино Иване Понятойкине.
Кроме того, из-за фотосессии будет освобожден от занимаемой должности начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу столичного МВД Сергей Гладышев.
Начальника того же УВД по Северо-Западному административному округу Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии.
Как сообщал 5-tv.ru, двое московских полицейских фотографировались в морге № 5 при городской больнице № 67. Их проступок в ходе проверки был выявлен сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по столице.
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