«Я ваш сосед»: мошенники придумали новую легенду для обмана

Злоумышленник называет ваше имя и номер квартиры, втираясь в доверие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мошенники придумали новую схему обмана через сообщения в мессенджерах
Мошенники придумали новую схему обмана через сообщения в мессенджерах. Об этом 5-tv.ru рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».
Злоумышленник, который притворяется соседом, обращается к жертве по имени и называет правильный номер квартиры. Он предупреждает о «подозрительном мужчине возле двери», который якобы что-то снимает на камеру. Мошенник также заверяет, что пытался постучать в дверь и предупредить лично, но вас дома не оказалось.
Затем жертве приходит вредоносная ссылка на видео. Открывается окно, где предлагают подтвердить вход на сайт. Независимо от вашего выбора в системе всплывает уведомление о якобы выполненной авторизации на портале госуслуг.
После этого жертву вводят в заблуждение: мол, если вход совершали не вы, обратитесь на "горячую линию". Таким образом мошенники обходят блокировки входящих вызовов.
Если человек все же не звонит сам, аферисты набирают ваш номер и под предлогом защиты ваших средств выманивают перевод на «безопасный счет».
Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», предупреждает: такая переписка может быть очень правдоподобной.
«Сама легенда построена вокруг ситуации, связанной с безопасностью дома, а значит, способна вызвать беспокойство и желание как можно скорее разобраться в происходящем. Стоит насторожиться, если вам пишет незнакомец, рассказывает тревожную историю и призывает открыть файл или перейти по ссылке. Даже если отправителю известны какие-то сведения о вас, само по себе это не подтверждает, что „соседу“ можно доверять», — отметил Голованов.
Специалисты советуют с осторожностью относится к сообщениям от незнакомых контактов. Не стоит просматривать подозрительные вложения и переходить по ссылкам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как злоумышленники готовят персональные схемы обмана. Они подробно изучают социальные сети жертвы, узнают все детали повседневной жизни и используют всю собранную информацию для обмана. МВД советует осторожнее публиковать какие-либо сведения о себе в открытый доступ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
83%
Нашли ошибку?