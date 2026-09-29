«Я ваш сосед»: мошенники придумали новую легенду для обмана

Мошенники придумали новую схему обмана через сообщения в мессенджерах

Мошенники придумали новую схему обмана через сообщения в мессенджерах. Об этом 5-tv.ru рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».

Злоумышленник, который притворяется соседом, обращается к жертве по имени и называет правильный номер квартиры. Он предупреждает о «подозрительном мужчине возле двери», который якобы что-то снимает на камеру. Мошенник также заверяет, что пытался постучать в дверь и предупредить лично, но вас дома не оказалось.

Затем жертве приходит вредоносная ссылка на видео. Открывается окно, где предлагают подтвердить вход на сайт. Независимо от вашего выбора в системе всплывает уведомление о якобы выполненной авторизации на портале госуслуг.

После этого жертву вводят в заблуждение: мол, если вход совершали не вы, обратитесь на "горячую линию". Таким образом мошенники обходят блокировки входящих вызовов.

Если человек все же не звонит сам, аферисты набирают ваш номер и под предлогом защиты ваших средств выманивают перевод на «безопасный счет».

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», предупреждает: такая переписка может быть очень правдоподобной.

«Сама легенда построена вокруг ситуации, связанной с безопасностью дома, а значит, способна вызвать беспокойство и желание как можно скорее разобраться в происходящем. Стоит насторожиться, если вам пишет незнакомец, рассказывает тревожную историю и призывает открыть файл или перейти по ссылке. Даже если отправителю известны какие-то сведения о вас, само по себе это не подтверждает, что „соседу“ можно доверять», — отметил Голованов.

Специалисты советуют с осторожностью относится к сообщениям от незнакомых контактов. Не стоит просматривать подозрительные вложения и переходить по ссылкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как злоумышленники готовят персональные схемы обмана. Они подробно изучают социальные сети жертвы, узнают все детали повседневной жизни и используют всю собранную информацию для обмана. МВД советует осторожнее публиковать какие-либо сведения о себе в открытый доступ.

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