Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Амурской области
ЧП произошло в районе села Красноярово.
Фото: © РИА Новости/Мария Савченко
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В Мазановском районе Амурской области произошло крушение военного самолета. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли шесть человек, сообщил источник 5-tv.ru.
«Падение произошло в 14:05», — рассказал собеседник.
По данным источника, на борту самолета было девять человек. Один человек получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Демократической Республике Конго в результате падения самолета авиакомпании Tracep погибли 13 человек. Все находившиеся на борту пассажиры не выжили. Самолет выполнял рейс из Киквита в Киншасу.
Во время полета у воздушного судна возникли технические проблемы. Пилот пытался найти место для экстренной посадки и несколько раз пролетел над населенным пунктом. После этого самолет потерпел крушение на территории частного земельного участка в коммуне Манзао.
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