Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Амурской области

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 456 0

ЧП произошло в районе села Красноярово.

Самолет упал в Амурской области сегодня 29 сентября 2026

Фото: © РИА Новости/Мария Савченко

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В Мазановском районе Амурской области произошло крушение военного самолета. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли шесть человек, сообщил источник 5-tv.ru.

«Падение произошло в 14:05», — рассказал собеседник.

По данным источника, на борту самолета было девять человек. Один человек получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Демократической Республике Конго в результате падения самолета авиакомпании Tracep погибли 13 человек. Все находившиеся на борту пассажиры не выжили. Самолет выполнял рейс из Киквита в Киншасу.

Во время полета у воздушного судна возникли технические проблемы. Пилот пытался найти место для экстренной посадки и несколько раз пролетел над населенным пунктом. После этого самолет потерпел крушение на территории частного земельного участка в коммуне Манзао.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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