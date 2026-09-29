Тело мужчины с признаками нападения медведя нашли на Камчатке

На Камчатке обнаружили тело мужчины с признаками нападения медведя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

На месте происшествия сотрудники специализированной службы ликвидировали медведя. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины гибели мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации четырех медведей в Красночикойском районе Забайкальского края, которые представляли угрозу для жителей. На место выходов диких животных было отправлено 275 охотников. Специалисты рекомендуют временно отказаться от похода в лес.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии двое мужчин пострадали при встрече с медведем в районе лесополосы в улусе Хара — Шибирь. По предварительным данным, зверь сначала напал на одного из них, а затем переключился на второго, когда тот начал стрелять. Первый пострадавший, находясь на земле. сумел достать карабин и застрелить животное. Мужчин доставили в больницу Улан-Удэ. По данным Минздрав Бурятии, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

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