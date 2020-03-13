Вооруженные школьники попытались ограбить магазин в Челябинске. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, запись попала в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, что сначала с продавщицей ларька общается невооруженный подросток. Через какое-то время в окошко торгового павильона просовывает пистолет другой несовершеннолетний и начинает размахивать оружием перед женщиной. Злоумышленник также попытался украсть кассу из-под прилавка, однако это ему не удалось.

Местные жители, посмотревшие запись с камер видеонаблюдения, стали утверждать, что знают нарушителей. По словам челябинцев, эти же дети постоянно воруют в супермаркетах и просят деньги у прохожих на улице. По некоторым данным, подростки задержаны правоохранителями, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».