Вооруженные школьники попытались ограбить магазин в Челябинске — видео
Местные жители утверждают, что эти же дети постоянно воруют в супермаркетах и просят деньги у прохожих на улице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © W. G. Allgoewer, ВКонтакте @myseverok
Вооруженные школьники попытались ограбить магазин в Челябинске. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, запись попала в распоряжение 5-tv.ru.
На кадрах видно, что сначала с продавщицей ларька общается невооруженный подросток. Через какое-то время в окошко торгового павильона просовывает пистолет другой несовершеннолетний и начинает размахивать оружием перед женщиной. Злоумышленник также попытался украсть кассу из-под прилавка, однако это ему не удалось.
Местные жители, посмотревшие запись с камер видеонаблюдения, стали утверждать, что знают нарушителей. По словам челябинцев, эти же дети постоянно воруют в супермаркетах и просят деньги у прохожих на улице. По некоторым данным, подростки задержаны правоохранителями, пишет URA.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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