В Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья

Мальчик застрелил младшую сестру из оставленного взрослыми без присмотра ружья в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

По предварительным данным, ребенок решил поиграть оружием. В определенный момент раздался выстрел, в результате которого малолетняя девочка погибла.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования будет проведено несколько экспертиз. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник погиб в Москве в результате выстрела из боевого пистолета. По предварительной информации, оружие могло принадлежать отцу подростка.