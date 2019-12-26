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  4. В Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья

В Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья

, 6:11 | Василий Заика Видео 157

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; Известия / Зураб Джавахадзе, Алексей Майшев

Мальчик застрелил младшую сестру из оставленного взрослыми без присмотра ружья в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

По предварительным данным, ребенок решил поиграть оружием. В определенный момент раздался выстрел, в результате которого малолетняя девочка погибла.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования будет проведено несколько экспертиз. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник погиб в Москве в результате выстрела из боевого пистолета. По предварительной информации, оружие могло принадлежать отцу подростка.

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