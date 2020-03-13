Рукоприкладство Гюрова, измены Абдулова и спасение в объятиях Мартынова: долгая дорога к счастью Ирины Алферовой

Народная артистка РФ Ирина Алферова отмечает свой день рождения. Признанному секс-символу СССР исполнилось 69 лет. Звезда прожила яркую, насыщенную жизнь. Вот только дорога к абсолютному счастью знаменитости в личных отношениях была довольно долгой.

Бойко Гюров

Первым супругом знаменитости стал болгарский дипломат Бойко Гюров, пишут «Актуальные новости». Роман молодых людей развивался очень стремительно. Пара сыграла свадьбу, и Ирина Алферова вслед за возлюбленным отправилась на его родину в Болгарию. Вот только в отношения молодоженов постоянно вмешивалась мать Гюрова, а сам он наставал на том, чтобы актриса ушла из большого кино и покинула сцену.

В конце концов, брак дал трещину — пара подала на развод. По некоторым данным, последней каплей, вынудившей Алферову расстаться с супругом стала пощечина, которую он ей дал.

Александр Абдулов

С одним из самых популярных актеров в СССР Ирина Алферова прожила около 17 лет. Зрители считали их самой красивой парой на всем всесоюзном пространстве. Вот только, оказалось, что актриса в этих отношениях вовсе не чувствовала себя счастливой.

Семья актеров Ленкома - Ирина Алферова (в центре), Александр Абдулов (слева) и их дочь Ксения у себя дома. РИА Новости / Виталий Арутюнов

«В него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его нельзя было на этом поймать», — поделилась однажды кинодива.

Сергей Мартынов

За коллегу по цеху Ирина Алферова вышла замуж четверть века назад в 1995 году. По словам артистки, Сергей Мартынов стал для нее настоящим подарком судьбы. Третий супруг секс-символа СССР прославился после съемок в таких картинах, как «Ларец Марии Медичи», «Царевич Проша» и «Государственная граница».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Алферова впервые откровенно рассказала о совместной жизни со знаменитым актером — Александром Абдуловым.