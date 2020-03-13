Путин заявил о развитии отношений между Россией и Южной Осетией «по восходящей»

Отношения между Россией и Южной Осетией развиваются «по восходящей». Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время встречи с южноосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.

«В целом отношения (России и Южной Осетии — Прим. ред.) развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать», — сказал Путин во время переговоров в Кремле.

По его словам, стороны смогли выполнить инвестиционную программу в объеме 4,27 миллиарда рублей. Российский лидер подчеркнул, что знает о желании властей Южной Осетии продолжать сотрудничество.

«Я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики», — отметил президент РФ.

Анатолий Бибилов в свою очередь поблагодарил Путина за встречу. Он сказал, что для выполнения инвестиционной программы потребовалось провести очень серьезную работу. Пользуясь возможностью президент Южной Осетии также поздравил российского коллегу с годовщиной образования КГБ.

Комитет государственной безопасности (КГБ) CCCP был создан 13 марта 1954 года. Официальной датой упразднения структуры считается 3 декабря 1991 года.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин упомянул ситуацию с Южной Осетией незадолго перед встречей с ее президентом. Во время интервью он сказал, что в свое время Грузия была вынуждена «отпрыгнуть» от России в сторону.