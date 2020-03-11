Владимир Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в свое время Грузия не отползла, а отпрыгнула от России в сторону. Глава государства отметил, что Москва не имеет отношения к охлаждению отношений с официальным Тбилиси.

По словам Владимира Путина, Грузии стоит «отблагодарить» за сложившуюся ситуацию своего экс-президента Михаила Саакашвили.

«И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», — заметил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что Михаил Саакашвили, будучи у власти, обещал не пытаться решать вопросы Абхазии и Южной Осетии силовым путем.

«Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. „Не, не, я никогда этого не сделаю!“ — и попер. Попер — получил!» — сказал Владимир Путин.

В ходе интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава российского государства не согласился с журналистом Андреем Ванденко, что Михаила Саакашвили «нет давно».

«Как это нет? Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский», — заключил президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высоко оценил сотрудничество спецслужб США и России в борьбе с терроризмом.