«Нельзя выкладывать такие фото!» — Елена Летучая сразила фанатов в бикини
Поклонники вне себя от стройной фигуры 41-летней ведущей.
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Фото, видео: Instagram @elenapegas
Фото Елены Летучей с отдыха в экзотическом Дубае поразило поклонников телеведущей. Звезда «Ревизорро» уже вернулась в Москву с отдыха, но «отпускное настроение» ее не отпускает. Об этом она написала под новым снимком в Instagram. Журналистка стоит лицом к камере, положив разведенные в стороны руки на перила. На ней белый купальник и такого же цвета панама. Картину дополняет белоснежная улыбка звезды.
Идеальная фигура Елены в кадре вызывала у фанатов восторг. В 41 год Летучая выглядит не хуже любого фитнес-тренера и даст фору многим 20-летним девушкам. Особо впечатлительные фолловеры попросили ведущую больше не выкладывать подобные фото, потому что они вызывают зависть у дам и повышенное слюноотделение у мужчин.
«Все идеально в этом фото»;
«Какая сексуальная!»
«Шикарная девушка! Красотка! Секси!»
«Фигура просто шедевральная!
«Нельзя выкладывать такие фото! Все! Теперь зависла, сижу смотрю, любуюсь», — отреагировали пользователи
Ранее 5-tv.ru писал, что Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части.
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