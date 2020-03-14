Фото Елены Летучей с отдыха в экзотическом Дубае поразило поклонников телеведущей. Звезда «Ревизорро» уже вернулась в Москву с отдыха, но «отпускное настроение» ее не отпускает. Об этом она написала под новым снимком в Instagram. Журналистка стоит лицом к камере, положив разведенные в стороны руки на перила. На ней белый купальник и такого же цвета панама. Картину дополняет белоснежная улыбка звезды.

Instagram @elenapegas

Идеальная фигура Елены в кадре вызывала у фанатов восторг. В 41 год Летучая выглядит не хуже любого фитнес-тренера и даст фору многим 20-летним девушкам. Особо впечатлительные фолловеры попросили ведущую больше не выкладывать подобные фото, потому что они вызывают зависть у дам и повышенное слюноотделение у мужчин.

«Все идеально в этом фото»;

«Какая сексуальная!»

«Шикарная девушка! Красотка! Секси!»

«Фигура просто шедевральная!

«Нельзя выкладывать такие фото! Все! Теперь зависла, сижу смотрю, любуюсь», — отреагировали пользователи

Ранее 5-tv.ru писал, что Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части.