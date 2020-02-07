«Растаяла снегурка»: Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части

Российская телеведущая Лена Летучая покорила сеть новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в бикини белого цвета. Купальник идеально подчеркнул бесподобную фигуру светской львицы и ее роскошный загар.
Однако «изюминка» кадра состояла в том, чтобы создать иллюзию, будто звезда «разлетается» на части. Воспользовавшись функциями фоторедактора, Летучая сделала так, чтобы казалось, что ее тело буквально «рассыпается» на тысячи маленьких частей и улетучивается.
«Растаяла снегурка», — написала теледива в подписи к посту.
Публикация вызвала бурную реакцию у фолловеров.
«Лена улетучилась», — подобрала подходящую метафору одна из подписчиц.
Другие пользователи тоже находились под впечатлением от снимка и не скрывали восхищения: одни — перед изумительной фигурой ведущей, другие — перед креативной задумкой знаменитости.
«Клевенько выглядишь!»
«Шикарная!»
«Классно придумали!»
«Очень красиво, а что за приложение?»
«Кайф!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело.