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«Растаяла снегурка»: Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части

, 4:16 | Карина Бернтгольц 19

Воспользовавшись функциями фотошопа, ведущая создала неординарное фото, которое произвело фурор в сети.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Российская телеведущая Лена Летучая покорила сеть новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в бикини белого цвета. Купальник идеально подчеркнул бесподобную фигуру светской львицы и ее роскошный загар.

Instagram @elenapegas

Однако «изюминка» кадра состояла в том, чтобы создать иллюзию, будто звезда «разлетается» на части. Воспользовавшись функциями фоторедактора, Летучая сделала так, чтобы казалось, что ее тело буквально «рассыпается» на тысячи маленьких частей и улетучивается.

«Растаяла снегурка», — написала теледива в подписи к посту.

Публикация вызвала бурную реакцию у фолловеров.

«Лена улетучилась», — подобрала подходящую метафору одна из подписчиц.

Другие пользователи тоже находились под впечатлением от снимка и не скрывали восхищения: одни — перед изумительной фигурой ведущей, другие — перед креативной задумкой знаменитости.

«Клевенько выглядишь!»

«Шикарная!»

«Классно придумали!»

«Очень красиво, а что за приложение?»

«Кайф!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело.

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