Лидеры и самодостаточные: нумеролог о людях, рожденных в пятницу, 13-го

Известный нумеролог Григорий Кузнецов рассказал про будущее и характер детей, рожденных в пятницу 13 марта 2020 года. По его словам, в этот день на свет появятся невероятно талантливые лидеры, не обладающие, однако, творческим потенциалом.

«Лидеры, самодостаточные. Будут опираться на опыт предыдущих поколений, но, тем не менее, формировать устойчивую свою позицию. Будут независимы от мнения родителей, внешней среды. Нацелены на лидерские начала, управление. Могут хорошо взаимодействовать с внешним миром. И женщины, и мужчины, независимо от гендера», — утверждает специалист.

Григорий Кузнецов отметил — дети, рожденные в пятницу, 13-го, будут обладать большим запасом энергии и цифровым, знаковым мышлением, нацеленным на работу «в настоящем моменте».

«Это не стратеги и не перфекционисты. Они очень плохо проявлены в творчестве. Поле их деятельность — управление, проживание здесь и сейчас», — сказал он.

По мнению нумеролога, появившиеся в этот день на свет дети, буду склонны к гиперактивности. Также он считает, что их воспитание будет весьма непростым.

«Потому что будет формироваться своя позиция по многим вопросам. Они не готовы к агрессии, а к агрессии они относят любое действие, направленное против их воли. Например, без разрешения взяли на руки, накричали, заставили делать то, что не хочет. С ними нужно учиться договариваться, вести конструктивный диалог, доверительный. Такие мудренькие дети», — поделился эксперт.

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