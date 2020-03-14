Известный бизнесмен умер в тренажерном зале

В Казане в возрасте 39-ти лет скоропостижно скончался бывший руководитель «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. Его смерть официально подтвердили в пресс-службе компании.

Сообщается, что трагедия произошла во время занятий в тренажерном зале. Предварительно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, но пока официальных заявлений по этому поводу не было.

«Настоящий сын своей Республики, Ирек Джаудатович мечтал о том, что продукция Татарстана будет признана на международном уровне», — подчеркнули в заявлении «Татспиртпрома».

В республике особе отмечают, что благодаря стараниям Миннахметова компания смогла занять высокие позиции на федеральном уровне среди российских производителей.

У Миннахметова остались жена и двое детей.

Как сообщает Lenta.ru, бизнесмен был очень уважаемым человеком в Татарстане и его прочили в будущем на пост главы республики.