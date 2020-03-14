Многодетная мать-инвалид жестоко зарезала отца-одиночку

Многодетная мама, имеющая инвалидность, зарезала друга своей семьи. Преступление произошло в Камешковском районе Владимирской области, сообщается на сайте главка СК РФ по региону.

По версии следствия, убийство произошло 10 марта. Обвиняемая вместе с мужем пошла в гости к семье друзей. В частном доме многодетные родители выпивали и общались. Во время застолья хозяин дома начал вести себя неадекватно, высказывая гостье необоснованные претензии.

Супруги решили уехать домой и вышли на улицу. Однако обидчик не хотел прекращать конфликт и пошел во двор за ними. Во время спора женщина вернулась в помещение, взяла нож, вышла на улицу и нанесла удар хозяину дома. Ранение оказалось несовместимо с жизнью, и мужчина скончался.

В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ). Она признала вину и раскаялась в содеянном. Суд поместил ее под домашний арест.

Органы системы профилактики установили тщательное наблюдение за семьей обвиняемой, в которой воспитываются четверо детей. Трое малолетних детей убитого 39-летнего мужчины взяты под временное государственное попечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном убийстве в Подмосковье — студент исполосовал ножом мать и отрезал ей пальцы. Преступление произошло днем 8 марта.