Не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусов в Турции

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Светлана Шевченко
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Информации о наличии в автобусе россиян пока не поступало.

Фото: haberturk.com

Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Аксарай — Адана в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное ТВ.

По последним данным, пострадали не менее 40 человек. Есть ли среди них россияне, пока не известно.

В посольстве РФ в Турции 5-tv.ru сообщили, что к ним пока никакой информации не поступало.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Адана — многомиллионный туристический город в Турции, который располагается в 50 километрах от берега моря на реке Сейхан.

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