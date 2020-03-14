Росгвардейцы провели парад под окнами ветерана ВОВ в Кизляре
К поздравлению присоединились учащиеся трех школ города и социальные службы.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Настоящий парад под окнами квартиры ветерана Великой Отечественной войны Веры Никитенко устроили росгвардейцы в городе Кизляре республики Дагестан. Во дворе жилого дома собрались 80 военнослужащих кизлярского батальона Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, а также ученики местных школ и представители социальных служб.
Оркестр исполнил легендарные мелодии военных лет, а росгвардейцы, выслушав российский гимн, принялись маршировать. Получить такой неожиданный сюрприз было очень приятно и вместе с тем трогательно для Никитенко. Она следила за происходящим буквально с замиранием сердца.
В завершение парада в память о жертвах войны школьники запустили в небо воздушные шарики.
«К сожалению, не все ветераны могут присутствовать на парадах Победы — по состоянию здоровья или ввиду своего возраста. Для того, чтобы никто из них не пропустил столь значимое событие, и проводятся подобные мероприятия», — объяснил значимость мероприятия заместитель командира махачкалинского соединения Росгвардии по работе с личным составом полковник Василий Липатов.
Вера Никитина — уроженка Кизлярского района. В 1942 году добровольцем ушла на фронт, в Грозном прошла курсы стрелка-бомбардировщика и была направлена в действующую армию на второй Белорусский фронт, где служила в батальоне авиационного обслуживания. На фронте женщина подвешивала бомбы, загружала боеприпасы — готовила самолеты к боевым заданиям. Победу СССР встретила в Германии, в городе Шнайдемюль, недалеко от Берлина.
Ветеран награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 1941–1945 годов».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт под окнами квартиры ветерана Великой Отечественной войны Анны Котенко устроили в Кемерово.
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