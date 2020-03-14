«Запрыгивай сразу на Олимп»: Загитова поразила фанатов прыжками на тренировке
Приостановившая карьеру олимпийская чемпионка держит себя в отличной физической форме.
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Фото, видео: Instagram @teamzagitova
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова держит себя в отличной форме, несмотря на паузу в карьере. Видео с ее тренировки появилось на странице команды спортсменки в Instagram.
В 20-секундном ролике Загитова проходит полосу препятствий в спортивном зале. Ее задача состоит в том, чтобы перепрыгивать различные объекты или запрыгивать на них. Фигуристка успешно справилась с задачей дважды: сначала пропрыгала в одну сторону, а потом — в другую.
В комментариях восхищаются отличной формой спортсменки. Подписчики сравнивают ее тренировку с подготовкой в элитных вооруженных силах и призывают к новым олимпийским достижениям.
«Вот кто лучший посол здорового образа жизни»;
«Алина, запрыгивай сразу на Олимп еще раз»;
«Тренировки как у бойца спецназа»;
«На это можно смотреть вечно», — написали поклонники.
Как напоминают «Дни.ру», Алина Загитова объявила о паузе в карьере в конце прошлого года. Позже она рассказала, что не хочет всю жизнь кататься на льду. Олимпийская чемпионка намерена стать наставником для новых чемпионов. Для этого она готовится поступить в Российский государственный университет физической культуры.
Как сообщал 5-tv.ru, несмотря на паузу в карьере, Алина Загитова продолжает держать себя в отличной форме. Так, недавно фигуристка показала чудеса гибкости и растяжки.
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