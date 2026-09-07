В Мексике 10 человек погибли и 64 пострадали при взрыве пиротехники у церкви

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

В результате мощного хлопка обрушились крыша и прилегающая стена, прихожане оказались под завалами.

В Мексике 10 человек погибли при взрыве пиротехники у церкви

Фото: www.globallookpress.com/Alex Dalton/Eyepix Group

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N+: в Мексике 10 человек погибли и 64 пострадали при взрыве пиротехники у церкви

В поселении Санта-Мария-Канчесда в штате Мехико произошел взрыв пиротехники возле церкви. Трагедия случилась накануне праздника в честь Девы Марии, когда у храма находились прихожане. По данным агентства N+, погибли десять человек, еще 64 получили травмы.

От взрыва обрушилась крыша и прилегающая стена церкви. Несколько человек оказались под завалами. Восемь прихожан погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Пострадавших распределили по нескольким медицинским учреждениям, часть из них уже выписали.

Пожарные и спасатели разбирают завалы, продолжаются поисково-спасательные работы. По данным местной прессы, в числе пострадавших есть дети в возрасте от полутора лет, они госпитализированы в больницу мунициплитета Атлакомулько. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в испанском городе Ноайн при запуске фейерверков пострадали минимум 50 человек. Инцидент произошел у здания мэрии во время праздника в честь Святого Михаила.

Искры от первой ракеты воспламенили другие пиротехнические изделия, которые взорвались в толпе. Троих пострадавших госпитализировали с ожогами, еще 47 обратились за помощью с болями в ушах и другими травмами.

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