🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня 26 августа. Это день, когда звезды наполняют пространство нежными вибрациями.
♈️ Овны
Овны, вспомните человека, который верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии для новых свершений.
Космический совет: цените близких.
♉ Тельцы
Тельцы, сегодня отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Приготовьте блюдо, которое любили, когда были маленькими. Это наполнит день радостью.
Космический совет: предайтесь воспоминаниям.
♊ Близнецы
Близнецы, вспомните о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем будет скрыта необходимая вам сейчас возможность.
Космический совет: рискните вновь.
♋ Раки
Раки, поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет застарелую печаль.
Космический совет: откройтесь сердцем.
♌ Львы
Львы, сегодня незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту ангела.
Космический совет: случайности не случайны.
♍ Девы
Девы, найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите ее собой. Такой талисман принесет ощущение безопасности.
Космический совет: найдите опору.
♎ Весы
Весы, особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. В них может скрываться дорогая сердцу мелодия, которая выведет на нужную тропу.
Космический совет: распалите чувства.
♏ Скорпионы
Скорпионы, отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз боли.
Космический совет: освободитесь от страданий.
♐ Стрельцы
Стрельцы, забудьте о рамках, в которые вас вогнало общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство, даже если другие этого не оценят.
Космический совет: улыбнитесь своим затеям.
♑ Козероги
Козероги, вспомните о уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл.
Космический совет: переосмыслите старое.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так вселенная показывает вам, что вы на верном пути.
Космический совет: примите будущее.
♓ Рыбы
Рыбы, объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.
Космический совет: позвольте себе нежность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?