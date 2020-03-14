Гимнастка Ляйсан Утяшева в день рождения своего супруга, звезды Comedy Cub Павла Воли выложила в Instagram трогательный поздравительный пост с кадрами из семейного архива. На видео супруги рассматривают фотографии юмориста, где он — совсем юный мальчишка, подросток, а потом и папа двоих малышей.

«Будь счастлив! Любим! И, как говорят классики: «Я люблю тебя до слез… Без ума люблю!» — написала звезда.

Ляйсан призналась: для нее Павел — самый лучший в мире человек, поскольку юморист постоянно заботится о ней и детях, а также стремится помочь всем, кто его окружает.

Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие раз за разом писали, что восхищаются идеальными отношениями, которые удалось построить Утяшевой и Воле.

«Вы такая прекрасная пара! Будьте, пожалуйста, всегда вместе!»

«С днем рождения мужика! Его главный подарок — это ты!»

«Обалденно! Пусть ваша любовь живет вечно!» — отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых известных романах Павла Воли до встречи с Ляйсан Утяшевой.