«Я люблю тебя до слез!» — Утяшева трогательно поздравила Волю с днем рождения
Сегодня популярному юмористу исполняется 41 год.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
Гимнастка Ляйсан Утяшева в день рождения своего супруга, звезды Comedy Cub Павла Воли выложила в Instagram трогательный поздравительный пост с кадрами из семейного архива. На видео супруги рассматривают фотографии юмориста, где он — совсем юный мальчишка, подросток, а потом и папа двоих малышей.
«Будь счастлив! Любим! И, как говорят классики: «Я люблю тебя до слез… Без ума люблю!» — написала звезда.
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Самый лучший человек… Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на земле… сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы —это самое любимое) 🥰 Будь счастлив! Любим! Люблю❤️ И как говорят классики 😂: «Я люблю тебя до слез…без ума люблю…!»💗
Ляйсан призналась: для нее Павел — самый лучший в мире человек, поскольку юморист постоянно заботится о ней и детях, а также стремится помочь всем, кто его окружает.
Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие раз за разом писали, что восхищаются идеальными отношениями, которые удалось построить Утяшевой и Воле.
«Вы такая прекрасная пара! Будьте, пожалуйста, всегда вместе!»
«С днем рождения мужика! Его главный подарок — это ты!»
«Обалденно! Пусть ваша любовь живет вечно!» — отмечали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал о самых известных романах Павла Воли до встречи с Ляйсан Утяшевой.
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