В «Домодедово» задержан полуголый авиадебошир с рейса «Москва — Ереван»

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Светлана Шевченко
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Мужчину с оголенным торсом доставили в линейное отделение.

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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, Instagram @inter_moscow

В «Домодедово» задержан полуголый авиадебошир с рейса «Москва — Ереван». Мужчину с оголенным торсом доставили в линейное отделение.

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