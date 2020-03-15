В «Домодедово» задержан полуголый авиадебошир с рейса «Москва — Ереван»
Мужчину с оголенным торсом доставили в линейное отделение.
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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, Instagram @inter_moscow
В «Домодедово» задержан полуголый авиадебошир с рейса «Москва — Ереван». Мужчину с оголенным торсом доставили в линейное отделение.
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