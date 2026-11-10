«Недоглядели»: Дворцов обвинил команду Киркорова в ситуации на концерте

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 26 0

Продюсер поделился своим мнение на ситуацию, развернувшуюся вокруг Короля российской эстрады.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Продюсер Сергей Дворцов обвинил команду Киркорова в некомпетентности

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов раскритиковал команду народного артиста России Филиппа Киркорова после неоднозначного выступления певца в Тюмени. По мнению эксперта, ответственность за произошедшее лежит не только на самом исполнителе, но и на его окружении. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Ему я могу только сказать одно и посоветовать на будущее: какие-то моменты лучше переносить или же отменять хотя бы на пару часов. Здесь уже я могу сказать, недоглядела его команда», — заявил продюсер.

Поводом для обсуждения стало недавнее выступление Киркорова в Тюмени. Концерт прошел на фоне серьезного недомогания артиста.

Позже представитель исполнителя Екатерина Успенская подтвердила, что у артиста была высокая температура. После концерта ему потребовалась медицинская помощь: к певцу приезжала скорая, врачи поставили капельницу.

Сам Киркоров объяснил, что не хотел подводить поклонников, которые заранее приобрели билеты и приехали на концерт. Артист также извинился перед зрителями, чьи ожидания не оправдались, и назвал этот вечер одним из самых сложных за свою творческую карьеру.

Несмотря на случившееся, певец не стал отказываться от второго запланированного выступления в Тюмени. Представитель артиста сообщила, что его самочувствие улучшилось и концерт состоится по расписанию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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