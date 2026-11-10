Иглы в кровати и куклы вуду: внучка Тархова раскрыла детали обрядов

Внучка экс-мэра Самары Тархова колдовала после свадьбы по указанию оккультистки

Внучка убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская рассказала о колдовских ритуалах, которые проводила по указанию оккультистки. По ее словам, после свадьбы ей передали связку иголок, которую требовалось спрятать в верхней части кровати. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Бельская пояснила, что после замужества с гражданином Израиля Владом Пасеком переехала к супругу. Там она познакомилась с женщиной, увлекавшейся эзотерикой. По словам обвиняемой, та жила вместе с матерью ее мужа и давала ей указания.

«После нашей свадьбы она приехала и передала какую-то связку иголок, их нужно было в верх кровати засунуть, якобы это было для благополучия брака», — рассказала Бельская.

В суде женщина также объяснила происхождение кукол вуду, обнаруженных во время обыска в квартире Тарховых. По ее утверждению, предметы ей передала Светлана Метревели, также известная как Нателла. Женщина проходит по делу как предполагаемая соучастница убийства и объявлена в международный розыск.

Бельская настаивает, что сама практически не разбиралась в магических практиках, а необходимые сведения находила в интернете. Кроме того, Метревели познакомила ее с грузинской гадалкой Зинаидой, которая проводила обряды и делала ежедневные предсказания за деньги.

В квартире убитых Тарховых следователи обнаружили не только ритуальные предметы, но и куклу с изображением супруги экс-мэра, а также тетради с рукописными проклятиями и описаниями обрядов.

Мать обвиняемой Людмила Тархова ранее утверждала, что дочь потратила на услуги гадалок более 30 миллионов рублей. По ее словам, Нателла также требовала от Екатерины видеозаписи предсмертных мучений родственников. Людмила предполагает, что расправа могла иметь оккультный характер, однако это лишь ее версия.

Об убийстве Виктора Тархова и его супруги стало известно 5 февраля 2025 года. По версии следствия, преступление произошло примерно за месяц до этого. Екатерину задержали по подозрению в расправе над родственниками.

Следователи считают, что после убийства Бельская отправляла сообщения с телефонов бабушки и деда, создавая видимость их отъезда за границу. Одновременно она начала продавать имущество пенсионеров, используя поддельные документы.

Впоследствии внучка экс-мэра дала признательные показания. По версии следствия, она отравила родственников ради завладения их имуществом, а затем вместе с сообщником избавилась от тел.

Предполагаемым пособникам преступления Нателле Метревели и ее племяннику Дмитрию предъявили обвинения заочно. По данным следствия, женщина руководила действиями Бельской из-за рубежа, а ее родственник помогал на месте. Оба объявлены в международный розыск.

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