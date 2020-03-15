Шипулин отреагировал на упоминание его в прощальном письме Фуркада
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, Instagram @anton_shipulin
Российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на заявление французского коллеги Мартена Фуркада о завершении карьеры. 31-летний пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции упомянул россиянина в прощальном письме.
Антон Шипулин опубликовал свой ответ в Instagram, сопроводив проникновенные слова общей фотографией с Мартеном Фуркадом.
«Ты — великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием», — написал российский спортсмен в микроблоге.
По мнению Антона Шипулина, его соперник из Франции уходит из спорта «вовремя, с честью и достоинством».
«Уходишь в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом!» — пожелал французу Шипулин.
Мартен Фуркад в прощальном письме упомянул россиянина Антона Шипулина, назвав его своим соперником.
«Я соревновался Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемппом, Йоханнесом Бе и всеми моими остальными соперниками (их слишком много, чтобы всех перечислить)», — цитирует URA.RU французского биатлониста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Васильев оценил вклад Мартена Фуркада в историю.
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