Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом — пандемией, то есть необычайно сильной эпидемией, захватившей большую часть планеты.

А в последующие два дня Европа, где сейчас свирепствует зараза, словно протрезвела. Страны «Шенгена», одна за другой закрывают границы. Отменяют авиарейсы, конференции, занятия в школах и прочее, прочее, прочее.

Почему только сейчас? Ведь тысячи зараженных были у них еще две недели назад. И жертвы были. О том, что вирус крайне опасен, непредсказуем, малоизучен тоже знали. Так что? Надеялись, что пронесет? Давно не сталкивались с реальной угрозой?

В пятницу Дональд Трамп прекратил авиасообщение с Европой и объявил на всей территории США режим чрезвычайной ситуации. Мы тоже серьезно ограничиваем авиаперелеты в европейские страны. Но у нас всего 59 случаев заболевания. И слава богу летальных исходов нет.

Максим Облендер о том, что нас уберегло. А еще о том, каких убийц во всей этой панике мы можем проглядеть. А ведь они уносят намного больше жизней, чем COVID-19.

Эстафета Олимпийского огня — отменена, матчи ведущих чемпионатов по футболу и баскетболу, парижский Лувр намертво закрыт, даже альпинисты больше не поднимаются на Эверест — боятся, что коронавирус уже и там. Закрывают школы и детские сады на карантин, и, конечно, границы, пока не везде в Европе, но все равно такого «Шенген» за свою историю не припомнит.

Европейцам впервые не рады и в США — Дональд Трамп на экстренной пресс-конференции объявляет режим ЧС по всей стране, как и больше десяти лет назад, когда свирепствовал свиной грипп. Число заболевших в мире превысило 130 тысяч, а погибших — пять с половиной тысяч.

Новости об инфекции: про заболевшую семью Тома Хэнкса, про отмену конференции по коронавирусу из-за коронавируса Дмитрий теперь узнает только из интернета. После недавней командировки в Шанхай собственная квартира стала для него карантинным боксом. Из дома не выходит, общение ограничил, даже собаку отправил к друзьям.

«Во вторник ко мне придут врачи, брать анализы. Я не врач, я не могу сказать, заражен я или не заражен. Вот есть общие рекомендации и я их выполняю! И туристы, и гости, и сами китайцы они эти рекомендации выполняют и возможно поэтому им удалось так быстро локализовать эту болезнь», — говорит Дмитрий.

Это мнение разделяют и врачи. Но пока Китай засыпал улицы зараженных городов порошком, серьезно ограничил передвижение даже внутри страны, а эпицентр вспышки просто закрыл со всех сторон — центром (теперь уже пандемии) стала Европа. Количество ежедневных заболевших здесь превышает пиковые данные Китая. Именно такое заявление сделала ВОЗ. Открытые границы и беспечность — как результат более тысячи погибших в одной только Италии.

«Европа поздно схватилась. К сожалению, если вы помните итальянцы, они вот поддерживали китайцев. У них была какая-то программа обнимайтесь с китайцами. До сегодняшнего дня мер серьезных не применялось…» — считает врач общей практики Георгий Каменев.

Италия, как может, пытается не впасть в отчаяние даже сегодня. Это Лигурия. Даже пенсионеры, наиболее уязвимые для вируса, подбадривают молодых, как могут, и у них это хорошо получается. Бабушка Роза — известная по своим кулинарным роликам теперь дает рецепты от коронавируса. Но вот европейские лидеры официально не разделяют оптимизма бабушки Розы. Лидеры с трибун говорят, что все пропало.

«Многие семьи, очень многие семьи потеряют своих близких раньше времени», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Коронавирусом могут заразиться 60-70 процентов населения», — не менее устрашающе заявляет канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это самый серьезной кризис. Мы ждали этого и боялись», — более осторожно сообщил гражданам страны президент Франции Эммануэль Макрон.

Так ждали что большая часть границ по-прежнему открыта, контроль на них практически не усилен и это, парадокс. А в той же Италии, еще не выздоровевших пациентов отправляют по домам, просто потому что в больницах нет мест. У этих инфицированных из Миланской клиники сбили температуру, стабилизировали дыхание — и на домашнее лечение. Эти кадры накануне записали специально для «Известий» лечащие врачи.

«Как вы себя чувствуете?»

«Хорошо».

«Довольны ли вы вернуться домой?»

«Да, очень доволен».

«Дома вы должны провести в изоляции 15 дней. Я подготовила документы».

«Сейчас Италия просит, чтобы Китай поставил дыхательную аппаратуру. У них не хватает этой аппаратуры дыхательной и так далее. Сами они просят: помогите нам, мы не готовы и так далее. Надо заранее готовиться. В России это учитывают и делают», — подчеркнул советник директора Центрального НИИ эпидемиологии института Роспотребнадзора Виктор Малафеев.

В России ситуация действительно под контролем. Паника отсутствует прежде всего в головах тех, кто защищает здоровье граждан. И что важно: реакция на каждый новый шаг пандемии — следует незамедлительно. Едва увидев, как вирус начал шествие по Европе — мы отменили ряд рейсов в европейские города.

В субботу премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый комплекс мероприятий: специалистов медучреждений ждут курсы повышения квалификации, Минпромторг берет под пристальный контроль не просто производство медмасок, но и следит за их наличием в аптеках и ценами. Наживаться никто сейчас не имеет права.

Опыт столичных больниц необходимо перенять всем регионам. Ранние меры, которые страна приняла еще в тот момент, когда вирус бушевал в Ухане показывают свою эффективность — в стране с населением в 146 миллионов человек — лишь шесть десятков инфицированных и уже семеро выздоровевших.

Но это не повод расслабляться. Сухопутные границы с Польшей и Норвегией — Россия закрыла. И конечно, наши специалисты продолжают разработку вакцины, но поможет ли она искоренить заразу — для медсообщества загадка. Противников в принципе любой вакцинации в мире и у нас в стране тысячи. Мадина Майлина и ее семья — как раз такой случай.

«Есть даже версия о том, что СПИДа не существует, СПИД — это как бы комплекс, это синдром иммунодефицита. Как вызывается иммунодефицит? В том числе, когда ребенка массивно вакцинируют», — заявляет противница прививок.

«За десять лет в Петербурге не умер от гриппа ни один вакцинированный пациент. Среди многих десятков умерших от гриппа! Вот какое доказательство еще более яркое? С 2009 года не умер ни один вакцинированный пациент от гриппа», — говорит врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев.

Именно из-за того, что все больше отказников от привычных и обязательных еще совсем недавно прививок, таких как БЦЖ, АКДС, заболевания о полной победе над которыми в конце прошлого века радостно рапортовала та же ВОЗ, снова бич нашего времени. Корь свирепствует тут и там на планете.

Эпидемии коклюша уже не редкость, полиомелита — обычное явление. И эти эпидемии, и даже настоящие пандемии, тоже идут в мире прямо сейчас. Так ежегодно по данным ВОЗ от туберкулеза умирает около одного миллиона 300 тысяч человек! За один день эта хорошо изученная инфекция убивает более трех с половиной тысяч жителей планеты, коронавирус, напомним, за пять месяцев существования, погубил пять с половиной. Почти столько же жизней сколько туберкулез забирают Гепатиты B и C. ВИЧ-инфекция, вакцины от которой тоже не существует — ежегодно губит 700000 человек. От гриппа умирает примерно 650 тысяч, от кори 140000. Игнорирование вакцинации способно не просто ухудшить и без того печальную статистику.

«Мы можем посмотреть, что происходит в тех странах, где внезапно проседает этот вот щит вакцинный, немедленно тут же вспыхивают эти новые… Ну, не новые, конечно… Они вроде бы уже ушедшие инфекции, с которыми мы вроде как попрощались, они опять возвращаются. Эта история была, например, у нас в стране с дифтерией в 90-х, когда мы ее увидели снова», — рассказывал врач-терапевт и медицинский блогер Алексей Водовозов.

Вакцины от подобных коронавирусу болезней — это сегодня главное оружие человечества против опасных бактерий. Но на разработку спасительной инъекции от новой напасти уйдут месяцы, если не годы, а за это время болезнь сама может сойти на нет, так уже было с атипичной пневмонией. Как поведет себя вирус COVID-19 — непонятно. Но то, что это один большой оглушающий набат для всего мира — очевидно.

«Это будет уроком для нынешнего поколения, для последующего поколения. Потому что любая незначительная инфекция, которая ежегодно, я говорю просто о коронавирусной инфекции. Не COVID-19, которая сезонно присутствует, она может сыграть такую злую шутку с нами», — объясняет врач-хирург, главврач частной петербургской клиники Александр Герштанский.

Китай медленно отходит от шока. В больницах уже меньше 20000 инфицированных, временные госпитали закрываются за ненадобностью, а масок и аппаратов искусственной вентиляции настолько много, что поднебесная высылает их в Италию. На коробках — пожелания скорейшего выздоровления. Другой вопрос усвоит ли Европа уроки Азии по ликвидации последствий вспышки, но в первую очередь опыт России по предотвращению эпидемии.