Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе

Певица Анна Седокова заинтриговала фанатов своим заявлением в Instagram. Звезда опубликовала фото из аэропорта и заверила подписчиков, что в ее жизни произошло что-то, о чем она пока не может сообщить публике. Поклонники предположили, что она беременна, пишет Teleprogramma.pro.

«Сегодня был невероятный день, а завтра будет еще лучше! Такое произошло! Но не могу пока сказать!» — написала знаменитость.

Также бывшая солистка группы «ВИА Гра» отметила, что она гордится своей семьей, которая «с каждым днем становится больше». Пользователи сети восприняли этот как намек на пополнение в семье артистки и напрямую спросили у нее об этом.

«Опять беременна что ли?» — поинтересовалась одна и подписчиц.

«Да», — ответила исполнительница.

Фанаты принялись поздравлять артистку, однако некоторые решили, что так смело рассказать о таком событии звезда не могла и речь явно не о беременности.

«Ого!!! Анна, поздравляю! Маленький Ангелочек — это здорово!»;

«Семья становится все больше… Много восклицательных знаков, смею предположить, что речь идет о щенке», — написали фолловеры.

Instagram @annasedokova

Действительно, через несколько часов Анна опубликовала видео, на котором запечатлен ее бойфренд Янис Тимма с щенком на руках. Звезда отметила, что для нее и ее избранника питомец стал «сыном».

«Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим», — подписала ролик исполнительница.

Фанаты остались озадачены постами звезды и написали артистке, что они заинтригованы. Пока признаков беременности у певицы не наблюдается, но ранее она заявляла в интервью на телевидении, что хотела бы родить возлюбленному ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа.