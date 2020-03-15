Жители поселка Спутник и деревни Кокшариха Свердловской области жалуются, что у них третий день течет из крана грязь вместо воды. Видео с необычной серой жидкостью появились в сети.

«Вот такая вода у нас сегодня бежит с утра. Уже третий день такая вода. <…> Как мы должны эту воду пить, как умываться?» — сказала оператор, живущая в поселке Спутник.

Как отмечает URA.RU, текущая из крана жидкость пахнет канализацией и содержит в себе грязь и песок. В управляющей компании объяснили, что вода испортилась из-за нового мощного насоса. Он якобы поднял всю грязь со дна местного водоема.

Сначала жители поселка и деревни спасались с помощью бутилированной воды. Однако она быстро закончилась — еще в первый день. С тех пор ездить за ней приходится в город.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у жителей Рязани из крана пошел «бензин». Они сняли на видео, как водопроводная вода горит.