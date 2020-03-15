Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж

Российская актриса и телеведущая Роза Сябитова ответила в Instagram на вопрос, который уже давно интересует пользователей. 58-летняя звезда объяснила своим поклонникам, почему не торопится выходить замуж. Оказалось, что причина, по которой знаменитая сваха не устраивает свою личную жизнь, довольно проста: знаменитость не может встретить достойного мужчину.

«Потому-то я уже никогда не встречу настоящего мужчину. И вот почему. Настоящая женщина может всего добиться сама: денег заработать, детей воспитать, но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать», — поделилась размышлениями Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Многие фолловеры поддержали ее в рассуждениях, а кто-то предположил, что истинные причины своего «одиночества» телеведущая намеренно не называет.

«Всех настоящих мужчин разбирают смолоду, нашему возрасту остается неликвид!»

«Все намного проще — мужчины любят иметь молодых. Если союз распался, у седеющей женщины никаких шансов!»

«Вы правы, Розочка!»

«В жизни случаются исключения, можно встретить в любом возрасте настоящего мужчину. Любви все возрасты покорны», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова высказалась о желании россиянок «продаваться» мужчинам.