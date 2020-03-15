В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила причины высокой смертности от коронавируса в Италии. Согласно последним данным, инфекция подтвердилась уже более чем у 17 тысяч человек в стране. При этом около тысячи зараженных скончались.

По словам Вуйнович, такой высокий процент заболевших может объясняться тем, что эпидемию не удалось сразу распознать.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно <…> Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», — цитирует представителя ВОЗ издание «Экономика сегодня».

Вуйнович отметила, что, инфицированные, вероятнее всего, не подозревая о причинах своих симптомов, продолжали вести привычный образ жизни, в результате чего запустили процесс лечения.

Она напомнила, что риску заражения коронавирусом больше всего подвержены взрослые и пожилые люди. У детей, как правило, болезнь протекает в более легкой форме, в то время как у людей старше 80 лет смертность достигает 14%.

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