Бывший концертный директор Наргиз заявил, что Дробыша она «пошлет еще дальше, чем Фадеева»

Бывший концертный директор певицы Наргиз Закировой Сергей Лавров оценил перспективы сотрудничества звезды с новым музыкальным продюсером. Не так давно артистка с громким скандалом покинула продюсерский центр MALFA и разорвала концерт с Максимом Фадеевым. Она утверждала, что музыкант к ней относится потребительски и прикарманивает часть ее доходов.

Вскоре Наргиз заключила новое соглашение — на этот раз с продюсером Виктором Дробышем. Впрочем, по мнению Лаврова, ситуация повторится, и исполнительница откажется работать в тандеме с композитором. Бывший концертный директор артистки убежден, что теледива не привыкла ни с кем делиться своей прибылью.

«Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность. Думаю, с новым продюсером будет такая же история. Так что, наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева», — цитирует Лаврова Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 марта Наргиз подписала контракт с Виктором Дробышем.