Бывший концертный директор Наргиз заявил, что Дробыша она «пошлет еще дальше, чем Фадеева»
Сергей Лавров убежден, что певица не привыкла ни с кем делиться прибылью, поэтому вряд ли сможет работать с новым продюсером.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Бывший концертный директор певицы Наргиз Закировой Сергей Лавров оценил перспективы сотрудничества звезды с новым музыкальным продюсером. Не так давно артистка с громким скандалом покинула продюсерский центр MALFA и разорвала концерт с Максимом Фадеевым. Она утверждала, что музыкант к ней относится потребительски и прикарманивает часть ее доходов.
Вскоре Наргиз заключила новое соглашение — на этот раз с продюсером Виктором Дробышем. Впрочем, по мнению Лаврова, ситуация повторится, и исполнительница откажется работать в тандеме с композитором. Бывший концертный директор артистки убежден, что теледива не привыкла ни с кем делиться своей прибылью.
«Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность. Думаю, с новым продюсером будет такая же история. Так что, наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева», — цитирует Лаврова Starhit.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 марта Наргиз подписала контракт с Виктором Дробышем.
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