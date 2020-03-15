В Минобороны прокомментировали информацию о ЧП с вертолетом в Чите

В Министерстве обороны подтвердили информацию о ЧП с вертолетом в Чите, пишет ТАСС. По данным военного ведомства, вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы аэродрома из авиапушки. Однако в результате инцидента никто не пострадал. Согласно сведениям 5-tv.ru, незначительные повреждения получили только обшивка и остекление балкона на третьем этаже.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фотографии жилого дома в Чите, в который случайно выстрелил вертолет. Снаряд попал в дом из-за непроизвольного выстрела вертолета Ми-35 из авиационной пушки во время процедуры разряжения боекомплекта. Вертолет находился на аэродроме в полутора километрах от жилого дома.

В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба.