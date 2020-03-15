Фанаты раздосадованы излишней пластикой лица Любови Успенской
Поклонники отметили, что звезда слишком много внимания уделяет своей внешности.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская поделилась с подписчиками фото с церемонии награждения чемпионов по автомобильному спорту. Однако в комментариях она столкнулась с неожиданной критикой со стороны фанатов. Подписчики нашли ее лицо слишком перекачанным и неестественным. Многие ставили певице в упрек то, что она занимается своей внешностью и пиаром, вместо того, чтобы спасать свою дочь.
«Слушать люблю, смотреть уже не хочется: ох, уж эти губы»
«Люба, хватит ботоксом заниматься, удели внимание дочери»
«Лицо скоро не узнать будет» — писали поклонники.
Последнее время имя Любови Успенской на слуху. В ее семье происходят нешуточные страсти: дочь певицы Татьяна Плаксина сбегала из дома, обвиняя мать в жестоком обращении. Как писал 5-tv.ru, сейчас звезда русского шансона обрубила все контакты с дочерью, чтобы проучить ее.
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