Фанаты раздосадованы излишней пластикой лица Любови Успенской

Любовь Успенская поделилась с подписчиками фото с церемонии награждения чемпионов по автомобильному спорту. Однако в комментариях она столкнулась с неожиданной критикой со стороны фанатов. Подписчики нашли ее лицо слишком перекачанным и неестественным. Многие ставили певице в упрек то, что она занимается своей внешностью и пиаром, вместо того, чтобы спасать свою дочь.

Instagram @uspenskayalubov_official

«Слушать люблю, смотреть уже не хочется: ох, уж эти губы»

«Люба, хватит ботоксом заниматься, удели внимание дочери»

«Лицо скоро не узнать будет» — писали поклонники.

Последнее время имя Любови Успенской на слуху. В ее семье происходят нешуточные страсти: дочь певицы Татьяна Плаксина сбегала из дома, обвиняя мать в жестоком обращении. Как писал 5-tv.ru, сейчас звезда русского шансона обрубила все контакты с дочерью, чтобы проучить ее.