«Отношения у нас сейчас никакие»: Успенская полностью «обрубила» контакты с дочерью

Певица Любовь Успенская полностью прекратила общение с дочерью Татьяной Плаксиной, которая ранее сбежала из дома с громким скандалом. Королева русского шансона сообщила, что тем самым планирует проучить свою 30-летнюю дочь.

«Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет», — цитирует Успенскую StarHit.

Артистка отметила, что уже видит первые плоды своей новой тактики. В чем именно они заключаются, певица не уточнила.

Как сообщал 5-tv.ru, скандал с дочерью Любови Успенской начался в феврале. Тогда она публично рассказала, что мать била ее и угрожала санитарами из психбольницы, а потом сбежала из дома.

Чтобы найти дочь, Любовь Успенская обратилась в детективное агентство Insider77. Его руководитель Максим Заболотный сообщил 5-tv.ru, что сейчас Татьяна Плаксина находится в США вместе с отцом. Он также предположил, что девушка снова начала принимать наркотики.