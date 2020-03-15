Сергей Лазарев трогательно почтил память своего старшего брата, погибшего после ДТП в марте 2015 года. В день рождения Павла певец опубликовал совместное видео на своей странице в Instagram.

«Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42. Люблю и помню! Берегите близких!», — написал Лазарев под снимком, закрыв для подписчиков возможность комментировать этот эпизод его личной жизни.

Instagram@lazarevsergey

Как рассказывает Teleprogramma.pro, артист до сих пор не может смириться с потерей. Павел скончался в конце марта 2015 года через несколько дней после ДТП от внутреннего кровоизлияния.

Сергей Лазарев не скрывает, что одно время его брат принимал запрещенные вещества, но потом, после отбывания тюремного срока, отыскал в себе силы бороться с зависимостью, нашел работу и новый смысл жизни. Никто не ожидал трагического конца. У Сергея Лазарева есть племянница Алина, которая много времени проводит с дядей и бабушкой по линии отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев не смог сдержать слезы во время выступления конкурсантки из Мурманска Полины Смирновой на телешоу «Ну-ка, все вместе».