Лазарев заплакал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Выступление конкурсантки из Мурманска Полины Смирновой растрогало Сергея Лазарева на съемках музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе». Во втором сезоне шоу девушка исполнила песню IOWA «Одно и то же».

Певец не смог сдержать эмоции, на что обратили внимание его коллеги, включая ведущего Николая Баскова. Утирая слезы, Лазарев сказал конкурсантке «браво».

«Это очень сложно объяснить. Это очень здорово, такой полет… Грандиозное выступление», — резюмировал артист.

Сергей Лазарев стал председателем жюри конкурса из ста человек. В эту сотню вошли певцы, композиторы, музыканты, продюсеры, преподаватели вокальных вузов страны и музыкальные блогеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым.