Синхронистка Шурочкина рассказала, почему не «парится» о гардеробе

Российская синхронистка Мария Шурочкина объяснила, почему не «парится» по поводу внешнего вида. На своей странице в Instagram она призналась, что большой спорт просто не оставляет сил на то, чтобы тщательно подбирать наряды и краситься. Пост она сопроводила фото в соблазнительном красном купальнике на краю бассейна.

«Почему? Да потому, что просто лень. Потому, что в силу дикой усталости и нехватки времени я часто надеваю самую „антиэлегантную“ одежду. Да, я очень люблю красоту и стиль, уделяю огромное внимание мелочам. И при этом спокойно могу прийти в ресторан в кепке и спортивках», — заявила спортсменка.

Девушка призвала и других барышень не переживать из-за внешнего вида и не терзать себя ради красоты. Она заверила, что обязательно найдется мужчина, способный оценить «ленивую леди».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шурочкина сексуально станцевала на джамперах.