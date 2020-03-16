Венской наступательной операции исполнилось 75 лет
Победа далась большой ценой — погибли 40 тысяч красноармейцев. О потерях врага до сих пор ничего не известно.
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Фото, видео: Пятый канал
Сегодня отмечается 75-я годовщина начала Венской наступательной операции. В результате блестяще проведенных наступательных действий была полностью освобождена Венгрия, а также восточная Австрия со столицей Веной.
Победа далась большой ценой — погибли 40 тысяч красноармейцев. Точных данных о потерях врага нет до сих пор. Были взяты в плен 130 тысяч солдат и офицеров, уничтожено больше тысячи танков и штурмовых орудий.
Третий Рейх лишился последнего нефтяного района — в Западной Венгрии, что существенно повлияло на расстановку сил и ослабило нацистскую Германию. Венская наступательная операция длилась месяц и приблизила полный разгром фашистских войск.
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