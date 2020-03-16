Венской наступательной операции исполнилось 75 лет

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Победа далась большой ценой — погибли 40 тысяч красноармейцев. О потерях врага до сих пор ничего не известно.

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Фото, видео: Пятый канал

Сегодня отмечается 75-я годовщина начала Венской наступательной операции. В результате блестяще проведенных наступательных действий была полностью освобождена Венгрия, а также восточная Австрия со столицей Веной.

Победа далась большой ценой — погибли 40 тысяч красноармейцев. Точных данных о потерях врага нет до сих пор. Были взяты в плен 130 тысяч солдат и офицеров, уничтожено больше тысячи танков и штурмовых орудий.

Третий Рейх лишился последнего нефтяного района — в Западной Венгрии, что существенно повлияло на расстановку сил и ослабило нацистскую Германию. Венская наступательная операция длилась месяц и приблизила полный разгром фашистских войск.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Пескова о подготовке к празднованию 75-летия Победы.

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