Песков заявил, что подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану

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Игорь Рязов
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Заявление пресс-секретарь президента РФ сделал на фоне отмены экономических форумов в Санкт-Петербурге и Сочи из-за коронавируса.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Тема:
День Победы

Организационный комитет «Победа», занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает работать по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа продолжается по плану», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в России отменили проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Незадолго до этого власти решили не проводить Российский экономический форум в Сочи. Причиной в обоих случаях стал риск распространения коронавируса.

Главой оргкомитета «Победа» выступает лично президент РФ Владимир Путин. В него также входят российские министры и представители общественных и ветеранских организаций.

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