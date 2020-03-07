Песков заявил, что подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану
Заявление пресс-секретарь президента РФ сделал на фоне отмены экономических форумов в Санкт-Петербурге и Сочи из-за коронавируса.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Организационный комитет «Победа», занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает работать по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа продолжается по плану», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее в России отменили проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Незадолго до этого власти решили не проводить Российский экономический форум в Сочи. Причиной в обоих случаях стал риск распространения коронавируса.
Главой оргкомитета «Победа» выступает лично президент РФ Владимир Путин. В него также входят российские министры и представители общественных и ветеранских организаций.
Нашли ошибку?