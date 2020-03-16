Собака раздора: русского спаниеля не могут поделить старые и новые хозяева
Пес ушел со двора полгода назад и нашелся по чистой случайности за сотню километров от дома.
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Фото, видео: PA Wire
В Челябинской области разгорелся громкий скандал вокруг собаки. Пса не могут поделить между собой старые и новые хозяева. Первые уверяют — их питомца украли, а нынешний владелец, который к тому же оказался местным депутатом — утверждает, он спас собаку от неминуемой гибели. Прежние хозяева намерены добиваться правды в суде.
Русского спаниеля по клички Джек семья потеряла почти полгода назад. Ушел со двора и не вернулся, а обнаружила только сейчас — за сотню километров от дома во дворе Андрея Барышева и то случайно. Родственник приехал по работе в загородный поселок, где живет народный избранник.
Подробности в видеосюжете Светланы Свечкаревой.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором альпинисты спасли собаку, упавшую с обрыва на крутой склон.
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