«За тобой мужики табунами ходят»: Звезда Playboy сделала фото в платье без бюстгальтера
Нежный наряд Марии Лиман оголил ее плечико. Поклонники были в восторге от поразительного снимка.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram очередное очаровательное фото. На этот раз светская львица сделала милое селфи в утонченном белоснежном наряде, оголившем ее плечико.
Как пояснила знаменитость в подписи к публикации, сейчас она отправилась в путешествие — судя по геолокации, в Мексику. Там она греется под солнечными лучами и наслаждается отдыхом.
«Прекрасное время когда можно уехать на неделю в отпуск и там остаться. Не упустите эту прекрасную возможность», — написала Лиман.
Некоторые фолловеры позавидовали модели, которая сейчас находится в теплой стране. Другие принялись осыпать ее комплиментами. Поклонники пришли в восторг от роскошных волос знаменитости, ее изысканного образа и сверкающих глаз. Особо наблюдательные заметили, что звезда позировала без бюстгальтера, поскольку наряд — полупрозрачный.
«Титьку видно!»
«За тобой мужики табунами ходят!»
«Красотка!»
«Сладенькая», — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки.
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