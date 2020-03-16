«За тобой мужики табунами ходят»: Звезда Playboy сделала фото в платье без бюстгальтера

Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram очередное очаровательное фото. На этот раз светская львица сделала милое селфи в утонченном белоснежном наряде, оголившем ее плечико.

Как пояснила знаменитость в подписи к публикации, сейчас она отправилась в путешествие — судя по геолокации, в Мексику. Там она греется под солнечными лучами и наслаждается отдыхом.

«Прекрасное время когда можно уехать на неделю в отпуск и там остаться. Не упустите эту прекрасную возможность», — написала Лиман.

Некоторые фолловеры позавидовали модели, которая сейчас находится в теплой стране. Другие принялись осыпать ее комплиментами. Поклонники пришли в восторг от роскошных волос знаменитости, ее изысканного образа и сверкающих глаз. Особо наблюдательные заметили, что звезда позировала без бюстгальтера, поскольку наряд — полупрозрачный.

Instagram @liman_maria

«Титьку видно!»

«За тобой мужики табунами ходят!»

«Красотка!»

«Сладенькая», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки.