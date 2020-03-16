Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Внуково и покусали полицейских

Пьяные пассажиры учинили дебош в аэропорту Внуково и покусали полицейских. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 15 марта на стоянке воздушных судов.

Выяснилось, что 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, изрядно перебравшие с алкоголем, намеревались вылететь на отдых в Таиланд. Перед посадкой в самолет разгоряченные спиртным туристы начали вести себя неадекватно, махать руками и нецензурно выражаться.

Прибывшие на место правоохранители сделали парочке несколько замечаний. Пассажиры никак не отреагировали на требования полицейских и продолжили нарушать общественный порядок. Стражи порядка решили задержать подвыпивших туристов и потребовали пройти в отделение.

«В ответ дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Буйные любители тайского отдыха не были готовы к такому повороту событий и оказали полицейским активное сопротивление. В частности, женщина укусила капитана полиции за запястье, а младшего лейтенанта ударила ногой в живот. В итоге, дебоширов скрутили и доставили в дежурную часть.

В отношении нарушителей порядка были возбуждены административные дела по статье «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства по фактам применения насилия и оскорбления в отношении представителей власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной экстренной посадки самолета в Казани стал дебош на борту.