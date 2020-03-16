Артем Дзюба и Леонид Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram и вновь потроллили друг друга.

Первым пост в адрес своего оппонента опубликовал 48-летний тренер. Леонид Викторович выложил видео, на котором якобы форвард «сине-бело-голубых» с большой гематомой на левом глазу пытается изъясняться на английском языке. Слуцкий в описании поста похвалил Артема Дзюбу за неплохое произношение.

«Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского», — написал Леонид Слуцкий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @artem.dzyuba отлично подтянул уровень английского 😂 Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 15 Мар 2020 в 3:08 PDT

Чрезмерно внимательные болельщики тут же заметили, что на видео изображен не игрок «Зенита», а британский боксер Скотт Куигг вскоре после технического нокаута.

Не прошло и часа, как нападающий петербургского клуба ответил Леониду Слуцкому, опубликовав несколько высмеивающих его изображений.

«Леонид Слуцкий до и после первой победы», — озаглавил свой пост Артем Дзюба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @leonid.slutsky до и после первой победы😂 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 15 Мар 2020 в 4:32 PDT

Тем самым форвард «Зенита» своеобразно поздравил тренера с победой его команды над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Примечательно, что «Рубин» взял первые три очка под руководством Леонида Слуцкого после его назначения на пост во второй половине декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дзюба раскрыл свой номер телефона и пообещал ответить на звонки и СМС от фанатов.