Дзюба раскрыл свой номер телефона и пообещал ответить на звонки и СМС от фанатов
Суперзвезда российского футбола не справился с челленджем популярного блогера Гены Миллера.
Фото: Instagram @artem.dzyuba
Российский футболист Артем Дзюба поразил поклонников необычным поступком, который совершил в рамках YouTube-шоу Гены Миллера. 31-летний нападающий петербургского «Зенита» проиграл блогеру в одном из челленджей и на камеру раскрыл номер своего мобильного телефона.
«У меня много номеров телефонов, поэтому я могу себе позволить! Давайте сдам телефон свой. Можете присылать или звонить, отвечу. Так уж и быть, пожалею Миллера, потому что он, бедолага, постоянно соглашается на это избиение. Итак, ребятки, говорю один раз, больше повторять не буду», — сказал популярный футболист.
После этого Артем Дзюба продиктовал номер своего мобильного телефона. Суперзвезда российского футбола пообещал, что в день, когда ролик будет «залит» на YouTube, он обязательно ответит на пару звонков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой.
Нашли ошибку?