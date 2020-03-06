Дзюба раскрыл свой номер телефона и пообещал ответить на звонки и СМС от фанатов

Российский футболист Артем Дзюба поразил поклонников необычным поступком, который совершил в рамках YouTube-шоу Гены Миллера. 31-летний нападающий петербургского «Зенита» проиграл блогеру в одном из челленджей и на камеру раскрыл номер своего мобильного телефона.

«У меня много номеров телефонов, поэтому я могу себе позволить! Давайте сдам телефон свой. Можете присылать или звонить, отвечу. Так уж и быть, пожалею Миллера, потому что он, бедолага, постоянно соглашается на это избиение. Итак, ребятки, говорю один раз, больше повторять не буду», — сказал популярный футболист.

После этого Артем Дзюба продиктовал номер своего мобильного телефона. Суперзвезда российского футбола пообещал, что в день, когда ролик будет «залит» на YouTube, он обязательно ответит на пару звонков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой.