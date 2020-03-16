Первая кофейня в горном ауле открылась в Дагестане
Как и сотни лет назад перетирают между каменными жерновами сырые семена льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовые косточки или орехи. Урбеч — национальный дагестанский деликатес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, 5-tv.ru
Дагестан переживает настоящий кофейный бум. Местные джигиты теперь предпочитают чаю американо и двойной эспрессо. Заморские слова пока знают не все, но в первой кофейне, открывшейся в горном ауле, всегда ажиотаж.
Интерьер первой горской кофейни дизайнеры назвали бы концептуальным. Внутри дагестанский ковер соседствует с нью-йоркской панорамой, на стене зеркало прабабушки, на полу старинный коврик из мусорки.
Наш корреспондент Мурад Магомедов заглянул туда на чашку кофе и попытался выяснить, почему чай, который здесь пили веками, вдруг сдал позиции?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горцы покорили замерзший водопад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ.
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