Стена придавила двух рабочих при сносе автосервиса в Москве

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Карина Бернтгольц
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Инцидент произошел на улице Шоссейной, 100.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Жуткий инцидент произошел в Москве. По адресу Шоссейная улица, дом №100 при сносе автосервиса рухнула стена и придавила двух рабочих. По информации 5-tv.ru, одного из них уже удалось достать из-под завалов. О втором пока ничего неизвестно.

Информация о состоянии пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочий погиб после падения в шахту лифта на строительной площадке в Москве. Трагический инцидент произошел днем 27 февраля на Полярной улице.

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