Стена придавила двух рабочих при сносе автосервиса в Москве

Жуткий инцидент произошел в Москве. По адресу Шоссейная улица, дом №100 при сносе автосервиса рухнула стена и придавила двух рабочих. По информации 5-tv.ru, одного из них уже удалось достать из-под завалов. О втором пока ничего неизвестно.

Информация о состоянии пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочий погиб после падения в шахту лифта на строительной площадке в Москве. Трагический инцидент произошел днем 27 февраля на Полярной улице.